Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Zuletzt ging es für das Hewlett Packard Enterprise-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 24,47 USD.

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 24,47 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 24,67 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 24,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 712.845 Hewlett Packard Enterprise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,67 USD. Dieser Kurs wurde am 10.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Am 05.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,97 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,541 USD aus.

Am 03.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Hewlett Packard Enterprise im vergangenen Quartal 9,20 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hewlett Packard Enterprise 7,67 Mrd. USD umsetzen können.

Am 02.12.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,90 USD fest.

