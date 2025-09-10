Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Blick auf Hewlett Packard Enterprise-Kurs

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hewlett Packard Enterprise nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 24,65 USD.

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 24,65 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 24,71 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,55 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 187.657 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2025 markierte das Papier bei 24,71 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie damit 0,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.04.2025 bei 11,97 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hewlett Packard Enterprise-Aktie derzeit noch 51,43 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,520 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,541 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

Hewlett Packard Enterprise gewährte am 03.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hewlett Packard Enterprise ein EPS von 0,38 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent auf 9,20 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,67 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Hewlett Packard Enterprise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 02.12.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hewlett Packard Enterprise-Gewinn in Höhe von 1,90 USD je Aktie aus.

