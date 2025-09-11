Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise zieht am Abend an

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Zuletzt konnte die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 24,90 USD.

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 24,90 USD. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,10 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,86 USD. Von der Hewlett Packard Enterprise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.099.155 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,10 USD. Dieser Kurs wurde am 12.09.2025 erreicht. Gewinne von 0,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 11,97 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie mit einem Verlust von 51,93 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,520 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,541 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hewlett Packard Enterprise am 03.09.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte Hewlett Packard Enterprise 0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hewlett Packard Enterprise in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,20 Mrd. USD im Vergleich zu 7,67 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Hewlett Packard Enterprise-Bilanz für Q4 2025 wird am 02.12.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie in Höhe von 1,90 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

