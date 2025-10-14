DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.292 +0,2%Top 10 Crypto15,39 -3,5%Nas22.647 -0,2%Bitcoin97.325 -2,3%Euro1,1609 +0,3%Öl62,57 -1,3%Gold4.147 +0,9%
Aktienentwicklung

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Abend im Aufwind

14.10.25 20:24 Uhr
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Abend im Aufwind

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hewlett Packard Enterprise nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 25,18 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Hewlett Packard Enterprise-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 25,18 USD nach oben. In der Spitze legte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 25,36 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,31 USD. Bisher wurden via New York 2.016.704 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,43 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.04.2025 bei 11,97 USD. Mit einem Kursverlust von 52,45 Prozent würde die Hewlett Packard Enterprise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,520 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,538 USD belaufen.

Am 03.09.2025 lud Hewlett Packard Enterprise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,67 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,20 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 02.12.2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,90 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

