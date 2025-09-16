Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise gibt am Nachmittag nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 25,13 USD.
Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 25,13 USD. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,96 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,26 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 755.629 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.
Am 18.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,35 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie somit 0,89 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 05.04.2025 Kursverluste bis auf 11,97 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,538 USD. Im Vorjahr hatte Hewlett Packard Enterprise 0,520 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hewlett Packard Enterprise am 03.09.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 9,20 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,67 Mrd. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 02.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 2,67 USD je Aktie belaufen.
