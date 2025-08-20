Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise präsentiert sich am Nachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Hewlett Packard Enterprise-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 21,51 USD.

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 21,51 USD. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 21,90 USD aus. Bei 21,83 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 638.801 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Am 23.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,66 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,64 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 05.04.2025 Kursverluste bis auf 11,97 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie mit einem Verlust von 44,35 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,520 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,539 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hewlett Packard Enterprise am 03.06.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,82 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hewlett Packard Enterprise ein EPS von 0,24 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7,59 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,18 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.09.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Hewlett Packard Enterprise-Anleger Experten zufolge am 01.09.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,85 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie

Aktien von HPE und NVIDIA tendieren gespalten: Partnerschaft bei neuem Supercomputer "Blue Lion"

HPE-Aktie gesucht: Ausblick von Hewlett Packard Enterprise wird positiv aufgenommen

S&P 500-Wert Hewlett Packard Enterprise-Aktie: Über diese Dividende können sich Hewlett Packard Enterprise-Anleger freuen