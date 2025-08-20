Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Hewlett Packard Enterprise am Abend zu

Hewlett Packard Enterprise im Fokus

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Hewlett Packard Enterprise-Papiere zuletzt 3,2 Prozent.

Das Papier von Hewlett Packard Enterprise konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,2 Prozent auf 21,72 USD. Bei 21,90 USD erreichte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,83 USD. Bisher wurden via New York 1.314.122 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,66 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,54 Prozent könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,97 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hewlett Packard Enterprise-Aktie derzeit noch 44,89 Prozent Luft nach unten.

Für Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,539 USD ausgeschüttet werden.

Am 03.06.2025 legte Hewlett Packard Enterprise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2025 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,82 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,24 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,59 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Hewlett Packard Enterprise wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 03.09.2025 vorlegen. Am 01.09.2026 wird Hewlett Packard Enterprise schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,85 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

