Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise präsentiert sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Hewlett Packard Enterprise. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 22,01 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 22,01 USD zu. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie legte bis auf 22,07 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 21,87 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Hewlett Packard Enterprise-Aktien beläuft sich auf 345.693 Stück.

Am 23.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,66 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,04 Prozent könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.04.2025 bei 11,97 USD. Mit Abgaben von 45,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,520 USD an Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,539 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hewlett Packard Enterprise am 03.06.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,82 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,65 Prozent auf 7,59 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 03.09.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 01.09.2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie in Höhe von 1,85 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie

Aktien von HPE und NVIDIA tendieren gespalten: Partnerschaft bei neuem Supercomputer "Blue Lion"

HPE-Aktie gesucht: Ausblick von Hewlett Packard Enterprise wird positiv aufgenommen

S&P 500-Wert Hewlett Packard Enterprise-Aktie: Über diese Dividende können sich Hewlett Packard Enterprise-Anleger freuen