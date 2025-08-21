DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.639 +1,9%Nas21.503 +1,9%Bitcoin99.666 +3,0%Euro1,1719 +1,0%Öl67,83 +0,2%Gold3.372 +1,0%
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise gewinnt am Freitagabend

22.08.25 20:25 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Hewlett Packard Enterprise. Zuletzt stieg die Hewlett Packard Enterprise-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 22,52 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hewlett Packard Enterprise Co.
18,92 EUR 0,31 EUR 1,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für das Hewlett Packard Enterprise-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,2 Prozent auf 22,52 USD. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,69 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 21,87 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.259.232 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,66 USD) erklomm das Papier am 23.01.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,53 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 11,97 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,539 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hewlett Packard Enterprise 0,520 USD aus.

Hewlett Packard Enterprise gewährte am 03.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,82 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,24 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,59 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 03.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 01.09.2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie in Höhe von 1,85 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

