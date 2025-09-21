Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Montagabend stärker

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Hewlett Packard Enterprise. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 25,04 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Hewlett Packard Enterprise-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 25,04 USD. Im Tageshoch stieg die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 25,36 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,97 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 960.463 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Am 22.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,97 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,538 USD belaufen.

Hewlett Packard Enterprise ließ sich am 03.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hewlett Packard Enterprise 0,38 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Hewlett Packard Enterprise im vergangenen Quartal 9,20 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hewlett Packard Enterprise 7,67 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 02.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,67 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

