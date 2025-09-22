Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Dienstagnachmittag gefragt
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 25,20 USD.
Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 25,20 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 25,28 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 25,12 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 193.445 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.
Bei 25,36 USD erreichte der Titel am 22.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 05.04.2025 Kursverluste bis auf 11,97 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 52,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Hewlett Packard Enterprise-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,520 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,538 USD aus.
Hewlett Packard Enterprise gewährte am 03.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,67 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,20 Mrd. USD ausgewiesen.
Am 02.12.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Hewlett Packard Enterprise veröffentlicht werden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hewlett Packard Enterprise einen Gewinn von 2,67 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
