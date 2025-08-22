Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise verzeichnet am Montagnachmittag kaum Ausschläge

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 22,43 USD.

Mit einem Wert von 22,43 USD bewegte sich die Hewlett Packard Enterprise-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Hewlett Packard Enterprise-Aktie sogar auf 22,56 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bisher bei 22,39 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 22,49 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 277.629 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Am 23.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,66 USD an. 9,94 Prozent Plus fehlen der Hewlett Packard Enterprise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,97 USD am 05.04.2025. Derzeit notiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie damit 87,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,539 USD belaufen.

Hewlett Packard Enterprise veröffentlichte am 03.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,82 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hewlett Packard Enterprise ein Ergebnis je Aktie von 0,24 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hewlett Packard Enterprise im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,59 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 03.09.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Hewlett Packard Enterprise rechnen Experten am 01.09.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

