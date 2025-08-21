Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise schiebt sich am Montagabend vor

Blick auf Hewlett Packard Enterprise-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Hewlett Packard Enterprise. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 22,60 USD zu.

Das Papier von Hewlett Packard Enterprise legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 22,60 USD. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,61 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 22,49 USD. Zuletzt wurden via New York 796.909 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Am 23.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,66 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 05.04.2025 Kursverluste bis auf 11,97 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 47,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Hewlett Packard Enterprise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,520 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,539 USD.

Am 03.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,82 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,24 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 7,59 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,18 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.09.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 01.09.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hewlett Packard Enterprise-Gewinn in Höhe von 1,85 USD je Aktie aus.

