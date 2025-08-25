Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Dienstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 22,57 USD an der Tafel.

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 22,57 USD. In der Spitze gewann die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 22,62 USD. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,40 USD ab. Den New York-Handel startete das Papier bei 22,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 168.132 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Am 23.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 24,66 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 11,97 USD fiel das Papier am 05.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

Nachdem Hewlett Packard Enterprise seine Aktionäre 2024 mit 0,520 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,539 USD je Aktie ausschütten.

Am 03.06.2025 lud Hewlett Packard Enterprise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,82 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Hewlett Packard Enterprise im vergangenen Quartal 7,59 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hewlett Packard Enterprise 7,18 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.09.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Hewlett Packard Enterprise rechnen Experten am 01.09.2026.

Den erwarteten Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 2,26 USD fest.

