Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Abend auf rotem Terrain

26.08.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 22,50 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hewlett Packard Enterprise Co.
19,33 EUR 0,21 EUR 1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Hewlett Packard Enterprise gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 22,50 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 22,40 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 706.136 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,66 USD) erklomm das Papier am 23.01.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,97 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 46,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,539 USD aus.

Am 03.06.2025 legte Hewlett Packard Enterprise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,82 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hewlett Packard Enterprise ein Ergebnis je Aktie von 0,24 USD vermeldet. Beim Umsatz wurden 7,59 Mrd. USD gegenüber 7,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 03.09.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Hewlett Packard Enterprise dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 01.09.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie in Höhe von 2,26 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.net

28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
29.01.2018Hewlett Packard Enterprise BuyDeutsche Bank AG
24.02.2017Hewlett Packard Enterprise Market PerformBMO Capital Markets
05.12.2016Hewlett Packard Enterprise BuyGabelli & Co
19.10.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
08.09.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
23.02.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
01.09.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
10.05.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
05.11.2015Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital

