Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Abend auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 22,50 USD.

Das Papier von Hewlett Packard Enterprise gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 22,50 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 22,40 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 706.136 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,66 USD) erklomm das Papier am 23.01.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,97 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 46,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,539 USD aus.

Am 03.06.2025 legte Hewlett Packard Enterprise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,82 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hewlett Packard Enterprise ein Ergebnis je Aktie von 0,24 USD vermeldet. Beim Umsatz wurden 7,59 Mrd. USD gegenüber 7,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 03.09.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Hewlett Packard Enterprise dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 01.09.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie in Höhe von 2,26 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie

So investierte Paul Singer: Die Top-Aktien von Elliott Investment Management im 2. Quartal 2025

Aktien von HPE und NVIDIA tendieren gespalten: Partnerschaft bei neuem Supercomputer "Blue Lion"

HPE-Aktie gesucht: Ausblick von Hewlett Packard Enterprise wird positiv aufgenommen