Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise tendiert am Mittwochnachmittag seitwärts
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 22,48 USD.
Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 22,48 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 22,52 USD. Das Tagestief markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 22,25 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,32 USD. Von der Hewlett Packard Enterprise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 201.183 Stück gehandelt.
Am 23.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 24,66 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie mit einem Kursplus von 9,70 Prozent wieder erreichen. Am 05.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,97 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2024 0,520 USD an Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,539 USD aus.
Am 03.06.2025 legte Hewlett Packard Enterprise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2025 endete, vor. Das EPS lag bei -0,82 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,24 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,59 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,18 Mrd. USD in den Büchern standen.
Hewlett Packard Enterprise wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 03.09.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.09.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Hewlett Packard Enterprise.
Von Analysten wird erwartet, dass Hewlett Packard Enterprise im Jahr 2027 2,26 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
So investierte Paul Singer: Die Top-Aktien von Elliott Investment Management im 2. Quartal 2025
Aktien von HPE und NVIDIA tendieren gespalten: Partnerschaft bei neuem Supercomputer "Blue Lion"
HPE-Aktie gesucht: Ausblick von Hewlett Packard Enterprise wird positiv aufgenommen
