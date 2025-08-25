DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.596 +0,4%Nas21.583 +0,2%Bitcoin96.238 +0,1%Euro1,1633 -0,1%Öl67,86 +0,9%Gold3.394 ±0,0%
Warten auf NVIDIA-Bilanz: US-Börsen in Grün -- DAX schließt in Rot -- MongoDB-Aktie springt nach starken Zahlen in die Höhe -- Kohl's, PayPal, Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, DroneShield im Fokus
PPF verschafft MFE bei ProSiebenSat.1 die Mehrheit - Aktie tiefer
Rheinmetall-Aktie stabil: Neues Werk für Artilleriemunition - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins
So bewegt sich Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise reagiert am Mittwochabend positiv

27.08.25 20:24 Uhr
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise reagiert am Mittwochabend positiv

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Hewlett Packard Enterprise-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 22,72 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hewlett Packard Enterprise Co.
19,42 EUR 0,10 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Hewlett Packard Enterprise nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 1,0 Prozent auf 22,72 USD. Im Tageshoch stieg die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 22,74 USD. Bei 22,32 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Hewlett Packard Enterprise-Aktien beläuft sich auf 975.713 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,66 USD. Dieser Kurs wurde am 23.01.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie somit 7,89 Prozent niedriger. Am 05.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,97 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 47,30 Prozent könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,539 USD aus.

Am 03.06.2025 äußerte sich Hewlett Packard Enterprise zu den Kennzahlen des am 30.04.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,82 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,24 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 7,59 Mrd. USD gegenüber 7,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 03.09.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Hewlett Packard Enterprise veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 01.09.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Hewlett Packard Enterprise.

Den erwarteten Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 2,26 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie

So investierte Paul Singer: Die Top-Aktien von Elliott Investment Management im 2. Quartal 2025

Aktien von HPE und NVIDIA tendieren gespalten: Partnerschaft bei neuem Supercomputer "Blue Lion"

HPE-Aktie gesucht: Ausblick von Hewlett Packard Enterprise wird positiv aufgenommen

