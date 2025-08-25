Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise reagiert am Mittwochabend positiv

So bewegt sich Hewlett Packard Enterprise

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Hewlett Packard Enterprise-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 22,72 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hewlett Packard Enterprise nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 1,0 Prozent auf 22,72 USD. Im Tageshoch stieg die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 22,74 USD. Bei 22,32 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Hewlett Packard Enterprise-Aktien beläuft sich auf 975.713 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,66 USD. Dieser Kurs wurde am 23.01.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie somit 7,89 Prozent niedriger. Am 05.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,97 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 47,30 Prozent könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,539 USD aus.

Am 03.06.2025 äußerte sich Hewlett Packard Enterprise zu den Kennzahlen des am 30.04.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,82 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,24 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 7,59 Mrd. USD gegenüber 7,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 03.09.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Hewlett Packard Enterprise veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 01.09.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Hewlett Packard Enterprise.

Den erwarteten Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 2,26 USD fest.

