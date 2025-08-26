Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Donnerstagnachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 22,97 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Hewlett Packard Enterprise-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 22,97 USD. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,04 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 22,82 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 357.199 Hewlett Packard Enterprise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,66 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,36 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,97 USD am 05.04.2025. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 91,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Hewlett Packard Enterprise-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,520 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,539 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hewlett Packard Enterprise am 03.06.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,82 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hewlett Packard Enterprise 0,24 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 7,59 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 03.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Hewlett Packard Enterprise dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 01.09.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 2,26 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie

So investierte Paul Singer: Die Top-Aktien von Elliott Investment Management im 2. Quartal 2025

Aktien von HPE und NVIDIA tendieren gespalten: Partnerschaft bei neuem Supercomputer "Blue Lion"

HPE-Aktie gesucht: Ausblick von Hewlett Packard Enterprise wird positiv aufgenommen