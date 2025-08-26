DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,81 -1,2%Dow45.615 +0,1%Nas21.719 +0,6%Bitcoin96.229 +0,8%Euro1,1687 +0,4%Öl68,60 +1,2%Gold3.418 +0,6%
Aktie im Blick

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Donnerstagabend fester

28.08.25 20:24 Uhr
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Donnerstagabend fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Zuletzt wies die Hewlett Packard Enterprise-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 23,20 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hewlett Packard Enterprise Co.
19,60 EUR 0,17 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 23,20 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bisher bei 23,31 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,82 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.665.315 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Bei einem Wert von 24,66 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,29 Prozent hinzugewinnen. Am 05.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,97 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie 48,41 Prozent sinken.

Für Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,539 USD ausgeschüttet werden.

Am 03.06.2025 äußerte sich Hewlett Packard Enterprise zu den Kennzahlen des am 30.04.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,82 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,24 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 7,59 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.09.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 01.09.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.

DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
29.01.2018Hewlett Packard Enterprise BuyDeutsche Bank AG
24.02.2017Hewlett Packard Enterprise Market PerformBMO Capital Markets
05.12.2016Hewlett Packard Enterprise BuyGabelli & Co
19.10.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
08.09.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
23.02.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
01.09.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
10.05.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
05.11.2015Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hewlett Packard Enterprise Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
