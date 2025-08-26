Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Donnerstagabend fester

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Zuletzt wies die Hewlett Packard Enterprise-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 23,20 USD nach oben.

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 23,20 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bisher bei 23,31 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,82 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.665.315 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Bei einem Wert von 24,66 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,29 Prozent hinzugewinnen. Am 05.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,97 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie 48,41 Prozent sinken.

Für Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,539 USD ausgeschüttet werden.

Am 03.06.2025 äußerte sich Hewlett Packard Enterprise zu den Kennzahlen des am 30.04.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,82 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,24 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 7,59 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.09.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 01.09.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie

So investierte Paul Singer: Die Top-Aktien von Elliott Investment Management im 2. Quartal 2025

Aktien von HPE und NVIDIA tendieren gespalten: Partnerschaft bei neuem Supercomputer "Blue Lion"

HPE-Aktie gesucht: Ausblick von Hewlett Packard Enterprise wird positiv aufgenommen