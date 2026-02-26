DAX25.193 -0,4%Est506.118 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5200 -1,0%Nas22.606 -1,2%Bitcoin55.822 -2,4%Euro1,1810 +0,1%Öl72,73 +2,6%Gold5.228 +0,9%
DAX etwas tiefer -- Wall Street im Minus -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus
Hexagon

BMW-Aktie etwas tiefer: Tests mit humanoiden Robotern in der Produktion in Leipzig

27.02.26 15:19 Uhr
BMW-Aktie etwas schwächer: Testweiser Einsatz von Robotern in Leipzig-Werk | finanzen.net

BMW testet humanoide Roboter in seiner Produktion in Leipzig.

BMW AG
88,96 EUR 0,10 EUR 0,11%
Erste Erprobungen sind bereits im Dezember gestartet, wie das Unternehmen erst jetzt mitteilt, nach einem weiteren Test im April soll dann im Sommer ein Pilotprojekt mit einer einstelligen Zahl von Robotern des Herstellers Hexagon beginnen.

Ziel des Projekts ist es laut BMW, humanoide Robotik in die bestehende Serienproduktion von Automobilen zu integrieren und weitere Einsatzmöglichkeiten in der Batteriefertigung und der Komponentenproduktion zu erproben. "Pilotprojekte helfen uns dabei, den Einsatz von Physical AI - also KI-gestützten, lernfähigen Robotern - unter realen industriellen Bedingungen zu erproben und weiterzuentwickeln", sagt Michael Nikolaides von BMW.

Es ist nicht der erste Einsatz von KI bei den Münchnern. In ihrem US-Werk in Spartanburg hatten sie zwei Roboter von Figure AI zehn Monate lang im Einsatz. Dabei entnahm und positionierte der Roboter Blechteile für Schweißprozesse an rund 30.000 Autos. BMW spricht in diesem Zusammenhang von einem echten Mehrwert unter realen Produktionsbedingungen.

1,65 Meter, 60 Kilo und 2,5 Meter pro Sekunde

"Dieses Jahr richten wir den Fokus auf die schrittweise Integration in unser Produktionssystem, um vielfältige Einsatzmöglichkeiten zu erproben", sagt Michael Ströbel von BMW. "Im Mittelpunkt steht dabei die Erforschung der multifunktionalen Nutzung des Roboters in verschiedenen Produktionsbereichen wie der Batteriefertigung für Energiemodule sowie in der Komponentenfertigung für Exterieur-Teile."

Im Einsatz rollt der Roboter auf zwei Beinen. Auf 1,65 Körpergröße wiegt er 60 Kilo. Die Batterie reicht für 3 Stunden, er kann allerdings selbst seine Batterien wechseln. Obwohl er nur mit 2,5 Metern pro Sekunde unterwegs ist, wird er aktuell aus Sicherheitsgründen noch in abgetrennten Bereichen eingesetzt.

Ziel des Einsatzes soll laut BMW sein, unangenehme oder gefährliche Arbeiten an Roboter auszulagern. Ein Stellenabbau sei nicht geplant. Momentan sind die Roboter auch noch recht teuer. Arnaud Robert, der Präsident von Hexagon Robotics, nannte zwar keine genaue Zahl, sprach aber von einem sechsstelligen Bereich.

Die BMW-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,34 Prozent tiefer bei 88,54 Euro.

MÜNCHEN/LEIPZIG (dpa-AFX)

