Hexagon Purus ASA Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

22.10.26 06:35 Uhr

Hexagon Purus ASA Registered hat sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5,64 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -8,400 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Hexagon Purus ASA Registered mit einem Umsatz von insgesamt 141,8 Millionen NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 244,8 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 42,09 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.net