Hexagon Purus ASA Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

18.07.26 06:35 Uhr

Hexagon Purus ASA Registered äußerte sich am 16.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,01 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus ASA Registered ein EPS von -6,200 NOK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 28,23 Prozent auf 138,2 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 192,6 Millionen NOK gelegen.

Redaktion finanzen.net