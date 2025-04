Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Blick auf Hexagon Purus AS Registered-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 0,120 EUR.

Die Aktie legte um 15:49 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,6 Prozent auf 0,120 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sogar auf 0,125 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,119 EUR. Der Tagesumsatz der Hexagon Purus AS Registered-Aktie belief sich zuletzt auf 238.049 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 1,050 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 773,544 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,114 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,825 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Hexagon Purus AS Registered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,37 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,65 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Hexagon Purus AS Registered 395,36 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 12.05.2026 dürfte Hexagon Purus AS Registered die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -1,970 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

