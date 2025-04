Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag mit KursVerlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt im BMN-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 0,118 EUR.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich um 09:13 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 0,7 Prozent auf 0,118 EUR ab. Bei 0,118 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 0,118 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 1,032 EUR. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 773,096 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2025 Kursverluste bis auf 0,115 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 2,707 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Am 11.02.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,37 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,65 NOK erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 395,36 Mio. NOK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 362,90 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,970 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net