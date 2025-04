Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Dienstagmittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stieg im BMN-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 0,120 EUR.

Um 11:43 Uhr stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 0,120 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie legte bis auf 0,120 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,118 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 14 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Bei 1,032 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 761,436 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Am 31.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,115 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 4,007 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Hexagon Purus AS Registered seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,37 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,65 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 395,36 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 362,90 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 12.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -1,970 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net