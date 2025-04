Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Investoren fliehen am Nachmittag aus Hexagon Purus AS Registered

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 5,6 Prozent auf 0,114 EUR.

Um 15:50 Uhr rutschte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 5,6 Prozent auf 0,114 EUR ab. In der Spitze fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,114 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,121 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hexagon Purus AS Registered-Aktien beläuft sich auf 80.843 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,050 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 819,440 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.04.2025 bei 0,114 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 0,000 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,37 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,65 NOK je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 395,36 Mio. NOK – ein Plus von 8,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexagon Purus AS Registered 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 12.05.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,970 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net