Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered macht am Mittwochvormittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 0,122 EUR zu.

Um 09:09 Uhr wies die Hexagon Purus AS Registered-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 0,122 EUR nach oben. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,122 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,121 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.009 Hexagon Purus AS Registered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,050 EUR) erklomm das Papier am 03.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 759,247 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Am 31.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,114 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,383 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Am 11.02.2025 lud Hexagon Purus AS Registered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,37 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,65 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Hexagon Purus AS Registered im vergangenen Quartal 395,36 Mio. NOK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered 362,90 Mio. NOK umsetzen können.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 12.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hexagon Purus AS Registered-Verlust in Höhe von -1,970 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net