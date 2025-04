Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gibt am Mittag nach

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 0,119 EUR abwärts.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 0,119 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,115 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,121 EUR. Bisher wurden heute 64.820 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

Am 03.10.2024 markierte das Papier bei 1,050 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 782,353 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,114 EUR. Dieser Wert wurde am 31.03.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 3,866 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Hexagon Purus AS Registered seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten.

Am 11.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,37 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,65 NOK je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 395,36 Mio. NOK – das entspricht einem Zuwachs von 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 12.05.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,970 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net