Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Hexagon Purus AS Registered

Kursentwicklung

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 3,5 Prozent auf 0,160 EUR ab.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte um 15:58 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 3,5 Prozent auf 0,160 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,156 EUR nach. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,163 EUR. Von der Hexagon Purus AS Registered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 76.153 Stück gehandelt.

Bei 1,050 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 557,895 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,094 EUR am 07.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 41,416 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024.

Am 11.02.2025 hat Hexagon Purus AS Registered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,37 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,65 NOK vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,94 Prozent auf 395,36 Mio. NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2025 erfolgen. Am 12.05.2026 wird Hexagon Purus AS Registered schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,040 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net