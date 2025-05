Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag billiger

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 0,163 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste um 11:59 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 0,163 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,160 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,163 EUR. Bisher wurden heute 31.800 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

Am 03.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,050 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie somit 84,438 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,094 EUR. Mit Abgaben von 42,778 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025 vor. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,37 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,65 NOK je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent auf 395,36 Mio. NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 362,90 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 12.05.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,040 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

Redaktion finanzen.net