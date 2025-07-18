Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Dienstagnachmittag tiefrot

Notierung im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt im BMN-Handel abgeben und fiel um 7,5 Prozent auf 0,143 EUR.

Die Aktie notierte um 15:43 Uhr mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 7,5 Prozent auf 0,143 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sank bis auf 0,140 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,150 EUR. Bisher wurden via BMN 82.552 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 1,032 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 86,105 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,093 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,286 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,62 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Hexagon Purus AS Registered 192,58 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 63,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 527,65 Mio. NOK umgesetzt worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Hexagon Purus AS Registered wird am 21.10.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

Laut Analysten dürfte Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,625 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.net