Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag weit abgeschlagen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt mit Abschlägen von 7,6 Prozent bei 0,143 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 11:43 Uhr 7,6 Prozent im Minus bei 0,143 EUR. In der Spitze büßte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,140 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,150 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 73.839 Hexagon Purus AS Registered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,032 EUR) erklomm das Papier am 03.10.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 620,670 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 0,093 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 35,196 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Am 17.07.2025 hat Hexagon Purus AS Registered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,62 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 63,50 Prozent auf 192,58 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,625 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net