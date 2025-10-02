Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered verteidigt am Donnerstagmittag Vortagesniveau

Blick auf Hexagon Purus AS Registered-Kurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 0,144 EUR.

Mit einem Wert von 0,144 EUR bewegte sich die Hexagon Purus AS Registered-Aktie um 12:01 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,150 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bisher bei 0,142 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,145 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 128.059 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,050 EUR) erklomm das Papier am 03.10.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 627,147 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,094 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 35,249 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK aus.

Am 17.07.2025 lud Hexagon Purus AS Registered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 63,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 527,65 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Hexagon Purus AS Registered wird am 21.10.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,625 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net