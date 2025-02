Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 4,6 Prozent auf 0,238 EUR nach.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 16:05 Uhr um 4,6 Prozent auf 0,238 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,231 EUR aus. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 0,241 EUR. Bisher wurden heute 22.800 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

Bei 1,032 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Kursplus von 334,526 Prozent wieder erreichen. Am 27.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,226 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 5,088 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Hexagon Purus AS Registered seine Aktionäre 2023 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten.

Am 28.11.2024 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,52 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,70 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 514,89 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 378,55 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Am 11.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2026 erwartet.

2024 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,405 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net