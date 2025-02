Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered büßt am Montagvormittag ein

Blick auf Hexagon Purus AS Registered-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,6 Prozent auf 0,240 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:04 Uhr 3,6 Prozent im Minus bei 0,240 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,240 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,241 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 10.800 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 330,000 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,226 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,833 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Am 28.11.2024 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,52 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus AS Registered ein EPS von -0,70 NOK in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 514,89 Mio. NOK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hexagon Purus AS Registered 378,55 Mio. NOK umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 17.02.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2024 einen Verlust in Höhe von -2,405 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net