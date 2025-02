Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag im Sinkflug

Notierung im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 5,9 Prozent auf 0,239 EUR.

Um 12:01 Uhr rutschte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 5,9 Prozent auf 0,239 EUR ab. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,230 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,249 EUR. Der Tagesumsatz der Hexagon Purus AS Registered-Aktie belief sich zuletzt auf 371.929 Aktien.

Bei einem Wert von 1,050 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 339,331 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,226 EUR. Dieser Wert wurde am 27.01.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 5,649 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Am 28.11.2024 äußerte sich Hexagon Purus AS Registered zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,52 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus AS Registered ein EPS von -0,70 NOK in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Hexagon Purus AS Registered mit einem Umsatz von insgesamt 514,89 Mio. NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 378,55 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren, um 36,02 Prozent gesteigert.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 11.02.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -2,405 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

Redaktion finanzen.net