Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Montagnachmittag im Aufwind

So entwickelt sich Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 0,162 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 15:46 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 0,162 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bisher bei 0,165 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 0,165 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 21.700 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Bei 1,032 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 536,252 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.02.2025 bei 0,160 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 1,375 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Am 11.02.2025 äußerte sich Hexagon Purus AS Registered zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Hexagon Purus AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,37 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,65 NOK je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 395,36 Mio. NOK umgesetzt, gegenüber 362,90 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,978 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net