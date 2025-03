Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,5 Prozent auf 0,164 EUR.

Die Aktie legte um 09:20 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 0,164 EUR zu. Kurzfristig markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,166 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,163 EUR. Zuletzt wechselten 9.763 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,050 EUR) erklomm das Papier am 03.10.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 538,686 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Bei 0,160 EUR fiel das Papier am 26.02.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 2,555 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Hexagon Purus AS Registered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Am 11.02.2025 hat Hexagon Purus AS Registered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,37 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus AS Registered ein EPS von -0,65 NOK in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 395,36 Mio. NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered einen Umsatz von 362,90 Mio. NOK eingefahren.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Laut Analysten dürfte Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,978 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.net