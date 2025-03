Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Montagmittag leichter

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 0,6 Prozent auf 0,161 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:34 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,6 Prozent auf 0,161 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,161 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,165 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 16.600 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 1,032 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 540,994 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,160 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 0,625 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Hexagon Purus AS Registered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered veröffentlichte am 11.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -1,37 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,65 NOK je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,94 Prozent auf 395,36 Mio. NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 12.05.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,978 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net