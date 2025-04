Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Nachmittag schwächer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 0,114 EUR.

Um 15:46 Uhr ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 0,114 EUR. Das Tagestief markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,110 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,113 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 234.324 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,050 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 819,440 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,110 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 3,630 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,37 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,65 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 395,36 Mio. NOK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 362,90 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Am 06.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hexagon Purus AS Registered-Verlust in Höhe von -1,970 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net