Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger setzen Hexagon Purus AS Registered am Donnerstagvormittag unter Druck

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 6,9 Prozent auf 0,111 EUR.

Um 09:17 Uhr rutschte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 6,9 Prozent auf 0,111 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,110 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,115 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 40.605 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 1,032 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 831,408 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 0,110 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.04.2025). Mit Abgaben von 0,542 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Am 11.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Hexagon Purus AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,37 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,65 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,94 Prozent auf 395,36 Mio. NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,970 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net