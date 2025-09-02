DAX23.675 +0,8%ESt505.337 +0,9%Top 10 Crypto15,76 -0,5%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.644 +0,1%Euro1,1646 ±0,0%Öl67,71 -2,0%Gold3.543 +0,3%
Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered büßt am Mittag ein

03.09.25 12:06 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 3,3 Prozent auf 0,140 EUR nach.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im BMN-Handel um 11:44 Uhr mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 0,140 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sank bis auf 0,140 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,145 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.000 Hexagon Purus AS Registered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 86,473 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,093 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 33,524 Prozent Luft nach unten.

Für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Hexagon Purus AS Registered im vergangenen Quartal 192,58 Mio. NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 63,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered 527,65 Mio. NOK umsetzen können.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 03.11.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,625 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

Redaktion finanzen.net

