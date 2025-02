Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered legt am Nachmittag zu

Hexagon Purus AS Registered im Blick

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 4,1 Prozent auf 0,254 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 16:07 Uhr 4,1 Prozent auf 0,254 EUR. In der Spitze legte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,255 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,239 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 145.414 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,050 EUR) erklomm das Papier am 03.10.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 314,201 Prozent Luft nach oben. Am 27.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,226 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 12,417 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Am 28.11.2024 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,52 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,70 NOK erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 514,89 Mio. NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered einen Umsatz von 378,55 Mio. NOK eingefahren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 17.02.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2024 einen Verlust in Höhe von -2,405 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net