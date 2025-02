Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Hexagon Purus AS Registered im Blick

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 0,241 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:16 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 0,241 EUR. In der Spitze büßte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,239 EUR ein. Mit einem Wert von 0,239 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 31.918 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.10.2024 markierte das Papier bei 1,050 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 335,685 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.01.2025 bei 0,226 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,432 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Nachdem Hexagon Purus AS Registered seine Aktionäre 2023 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten.

Hexagon Purus AS Registered veröffentlichte am 28.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,52 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,70 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36,02 Prozent auf 514,89 Mio. NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 378,55 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,405 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net