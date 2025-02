Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Mittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt konnte die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 0,244 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 0,244 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,244 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 0,239 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 123.880 Hexagon Purus AS Registered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,050 EUR an. 330,328 Prozent Plus fehlen der Hexagon Purus AS Registered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,226 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 7,582 Prozent würde die Hexagon Purus AS Registered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Am 28.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,52 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,70 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 36,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 514,89 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 378,55 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2025 erfolgen. Hexagon Purus AS Registered dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 17.02.2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -2,405 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

Redaktion finanzen.net