Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger setzen Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag unter Druck

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 14,5 Prozent auf 0,139 EUR.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 15:57 Uhr ging es um 14,5 Prozent auf 0,139 EUR abwärts. Bei 0,137 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,160 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 83.740 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,032 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 640,316 Prozent Plus fehlen der Hexagon Purus AS Registered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,137 EUR. Dieser Wert wurde am 04.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,009 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Hexagon Purus AS Registered seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten.

Hexagon Purus AS Registered veröffentlichte am 11.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,37 NOK gegenüber -0,65 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 362,90 Mio. NOK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 395,36 Mio. NOK ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,978 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net