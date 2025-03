Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger schicken Hexagon Purus AS Registered am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 0,162 EUR nach.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 09:04 Uhr um 0,6 Prozent auf 0,162 EUR nach. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,160 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,160 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hexagon Purus AS Registered-Aktien beläuft sich auf 1.500 Stück.

Bei 1,032 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 84,302 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 26.02.2025 Kursverluste bis auf 0,160 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,235 Prozent.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -1,37 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,65 NOK je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 395,36 Mio. NOK – ein Plus von 8,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexagon Purus AS Registered 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.05.2026 erwartet.

2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -1,978 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net