Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag im Bärenmodus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 5,7 Prozent auf 0,151 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:00 Uhr um 5,7 Prozent auf 0,151 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,150 EUR aus. Mit einem Wert von 0,160 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 283.137 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Bei 1,050 EUR markierte der Titel am 03.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Kursplus von 594,444 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,150 EUR ab. Mit Abgaben von 0,661 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Hexagon Purus AS Registered seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten.

Hexagon Purus AS Registered veröffentlichte am 11.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,37 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,65 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 395,36 Mio. NOK vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 362,90 Mio. NOK in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 12.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -1,978 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net