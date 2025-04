Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag tiefrot

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 10,6 Prozent auf 0,104 EUR ab.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste um 16:01 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 10,6 Prozent auf 0,104 EUR. Bei 0,100 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,117 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 425.898 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,050 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 905,747 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,100 EUR fiel das Papier am 04.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Verlust von 4,023 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered veröffentlichte am 11.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,37 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,65 NOK je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 395,36 Mio. NOK – ein Plus von 8,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexagon Purus AS Registered 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 12.05.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -1,970 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net