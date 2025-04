Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 4,5 Prozent auf 0,110 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste um 09:20 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 4,5 Prozent auf 0,110 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging bis auf 0,110 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,114 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 343 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie somit 89,322 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 03.04.2025 auf bis zu 0,110 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 0,000 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Hexagon Purus AS Registered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Am 11.02.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,37 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,65 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,94 Prozent auf 395,36 Mio. NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 06.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Hexagon Purus AS Registered-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -1,970 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net